La banda de Nueva Orleans abrirá el 6 de julio a las 23:45h los conciertos de San Fermín 2019 en la Plaza de la Compañía.

La Hot 8 Brass Band es un grupo musical originario de Nueva Orleans que mezcla en sus composiciones sonidos tradicionales de su tierra con estilos como el hip-hop, el jazz y el ‘funk’. Es la banda más popular de los últimos veinte años en la localidad norteamericana.

Sus miembros, nacidos entre las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, se formaron bajo la influencia de las tradicionales Brass Bands de la ciudad como Rebirth y la Dirty Dozen. Son Bennie Pete (tuba), Larry Brown (trombón), Chris Cotton (trompeta), Alvarez Huntley (trompeta), Andrew Calhoun (saxo), Tyrus Chapman (trombón) Alijah Jett (bombo) y Andre Sims (tambor).

En España, son conocidos por temas como ‘Sexual Healing’ o ‘What’s My Name’. La segunda forma parte de un popular anuncio de TV. Su sonido es inconfundible y bebe de elementos del ‘funk’, el ‘rhythm and blues’ y el ‘bounce’, una variación local del género rap.

Entre sus hitos, destaca su labor de teloneros de Laurin Hill y su participación en dos documentales de Spike Lee, titulados ‘When The Levees Broke’ y ‘If God Is Willing And Da Creek Don’t Rise’. Además, grabaron algunas composiciones con los Blind Boys Of Alabama.

