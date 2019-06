'Universo SF', la muestra de Luis Azanza que recoge la esencia de Sanfermines

Actualizada 27/06/2019 a las 12:20

El Palacio del Condestable acoge hasta el 25 de agosto la exposición ‘Universo SF’, un recorrido por las fiestas de San Fermín a través de la mirada del fotógrafo pamplonés Luis Azanza que, mediante 20 imágenes en blanco y negro, retrata “la esencia” de la fiesta y las emociones que suscita.

Este “dilatado viaje por el universo sanferminero” ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el propio Azanza, quien ha comparecido junto con la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García Barberena.

Tras subrayar que la primera fotografía de la muestra data de 1986 y que la última es del 2016, Azanza ha explicado que la exposición “parece una narración secuencial de lo que sucede en San Fermín, pero los años están completamente mezclados”.

En este sentido, ha matizado que lo importante no es cuándo están realizadas las fotografías, sino “la uniformidad de las cosas que hacen grande a las fiestas de San Fermín”.

Azanza, que ha asegurado que “hay muchos aspectos de la fiesta que son transversales durante los años”, ha querido plasmar en esta muestra la “magia, emoción o adrenalina” de estas emblemáticas fechas.

“Me he sentido como un cosmonauta que viaja en un universo muy particular, que es la fiesta –ha afirmado-, he tenido la ventaja de poder trabajar profesionalmente pero sin dejar de tener una mirada íntima, personal, cercana a las personas”.

Aunque 20 imágenes “parezcan pocas”, a juicio del autor “condensan todos los momentos de los Safermines en la calle”. “Todo lo que pasa en esta exposición sucede en la calle –ha añadido-, hay que reivindicar que San Fermín es la fiesta de la calle, es una particularidad que tenemos que reivindicar, cuidar y querer”.

Por su parte, la concejala ha señalado que es “un lujo” poder contar con esta muestra, en la que se “humaniza la fiesta” y se retrata “la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia que nos invade a todos nosotros a partir del mediodía del 6 de julio”. “La exposición tiene la virtud de que, cuando las ves, se explica por sí misma –ha subrayado-, cualquiera de los que vivimos los Sanfermines nos sentimos identificados en muchas de estas imágenes”.

La muestra esta ubicada en la Sala 1 del Palacio del Condestable, en la primera planta.

Las fotografías expuestas repasan muchos de los momentos, vivencias, actos y situaciones que cada año brindan las fiestas de San Fermín, aunque desde la perspectiva de un Luis Azanza que, según los organizadores de la muestra, busca “otra mirada para humanizar la fiesta” a través de gestos, rostros, miradas o sentimientos.

