En 1941, desde los talleres Porta Coelli de Valencia, llegó a Pamplona el que ya se ha convertido en uno de los personajes más populares de la ciudad, especialmente entre los niños. Tal fue su aceptación entre 'pamplonicas' e invitados que tan solo seis años después de incorporarse a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos el kiliki protagonizó el cartel de 1947.



Desde ese momento, han sido siete las ocasiones en las que el temido y adorado Caravinagre ha aparecido en el cartel anunciador de las fiestas. Unas veces como protagonista y otras, acompañando a otros iconos de las fiestas.



Pero la época dorada de este kiliki con cara de pocos amigos llegó a partir de 2012. Desde ese año y hasta el 2017, la figura apareció en cuatro ocasiones.



Desde 2017 no ha aparecido en los carteles de San Fermín. Al año siguiente, fueron sus compañeros de la Comparsa Braulia y Toko-Toko los encargados de anunciar las fiestas bailando en la plaza del Castillo. Este año, el Chupinazo en la Plaza Consistorial se ha convertido en la imagen representativa de las fiestas.



Cabezudos, gigantes y otros miembros de la Comparsa han sido fuentes de inspiración para los artistas, aunque los kilikis han sido los preferidos para anunciar las fiestas de la ciudad en más ocasiones.







'Kilikón', un cuadro pintado al óleo con el perfil del popular kiliki y, frente a él, la silueta de un niño haciéndole la burla fue la imagen de las fiestas de San Fermín 2015.







En 2014 triunfó, pero en compañía de otros protagonistas de la fiesta.







E el año 2012, Caravinagre retaba con un dedo desafiante a quienes quieran participar en las fiestas con la leyenda ‘I want you for Sanfermines’ (Te quiero en San Fermín) y con la verga escondida.







En 1997, Joseba y Mitxelo Gurrutxaga vencieron, entonces solo con jurado, reflejando la cabeza de ‘Caravinagre’ y su mirada desafiante sobre fondo rojo.







En 1984 Caravinagre también aparecía en el cartel ganador, aunque compartía protagonismo con el Chupinazo, el santo y otros miebros de la Comparsa.







Medio siglo antes, en 1947, José Luis y Juan Mª Cía le dedicaron al entonces joven kiliki el cartel que anunció las fiestas en una estampa junto a un niño que le agarraba del pelo para evitar los golpes de la verga.





