Asiron dice que no conocía los carteles finalistas de San Fermín

Actualizada 17/04/2019 a las 13:28

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado este miércoles que ni él ni la concejala de Cultura y Educación, Maider Beloki, conocían las obras seleccionadas en el concurso de carteles de San Fermín y ha acusado a UPN de "pretender sacar carnaza política incluso de esto".



Asiron se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los periodistas después de que UPN exigiera la retirada de uno de los carteles finalistas al estar "protagonizado por una candidata de EH Bildu al Congreso de los Diputados".



El alcalde ha dicho que suscribe "desde la primera a la última coma lo que dice el jurado", que ha afirmado que "la valoración que se ha realizado de los carteles presentados ha sido estrictamente técnica, sin ningún tipo de injerencia política".



"No ha habido absolutamente ninguna injerencia", ha destacado Joseba Asiron, que ha opinado que "la única injerencia que ha habido es la de UPN y la señora Esporrín (PSN) queriendo sacar no sé si rédito o carnaza política incluso del concurso de carteles de Sanfermines".



Asiron ha resaltado, además, que ha sido su equipo de Gobierno municipal en esta legislatura "quien retiró la presencia de concejales en los jurados en contra de la opinión de UPN". "Si alguien quería buscar tiempos en los que había injerencias o participación de los concejales tiene que remontarse a legislaturas anteriores", ha remarcado.



"Ni la concejala Maider Beloki ni yo mismo conocíamos en modo alguno los carteles, ni los habíamos visto hasta que ayer se levantaron las telas", ha insistido el alcalde, que ha destacado que "quien sostenga lo contrario tendrá que demostrarlo por una mera cuestión de higiene democrática".



Así pues, ha afirmado, en referencia a UPN, que "la única injerencia ha sido la de pretender sacar carnaza política incluso de esto".



Por su parte, a la portavoz del PSN en el Consistorio, Maite Esporrín, "que afirma que yo conocía el cartel previamente", Asiron le ha pedido que "lo acredite" o rectifique "porque ni conocíamos los carteles ni los habíamos visto". "Espero que no haga como en alguna polémica anterior que se escudó en que eran sus sensaciones", ha añadido el alcalde de Pamplona, que ha considerado que "en una sociedad democrática cabe esperar un poco más de madurez".

Selección DN+