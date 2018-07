El experimentado corredor pamplonés Jokin Zuasti, que lleva más de cuarenta años corriendo el encierro, ha resultado herido en la carrera de hoy al ser atropellado por un animal en su intento de "coger toro", según ha declarado a su salida del hospital.



Zuasti ha sido trasladado este jueves por la mañana desde el tramo de Telefónica al Complejo Hospitalario de Navarra por traumatismo craneal leve y herida en la nuca y ya ha recibido el alta.



En ediciones anteriores ya había sufrido "algún que otro incidente", según ha contado a los medios a su salida del centro.



Durante la carrera, Zuasti ha sido atropellado por el animal en su intento de "coger toro", ha declarado. "No he medido bien y me he pegado una buena leche", ha relatado.



Los médicos "me han dicho que estoy bien, por eso me han dado el alta", ha señalado Zuasti. Sin embargo, "me han dicho que vaya despacio" al caminar.



Ha destacado que el encierro de este jueves, sexto encierro de los Sanfermines, ha sido un "tramo fuerte", y que al ser "toros de cabeza" si "se agarran a la manada" van más a una mayor velocidad.



Como corredor habitual ha dado su parecer de que "los encierros de los últimos años han sido muy rápidos", remarcando la idea de que "el encierro de Pamplona es muy fuerte y muy rápido".



El percance de este jueves parece que no le va a permitir correr el séptimo encierro de San Fermín, el primero que se perderá en estos Sanfermines.

