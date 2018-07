Cruz Roja atiende a 36 personas tras el sexto encierro de los Sanfermines

Los voluntarios de Cruz Roja Navarra han atendido a 36 personas tras el sexto encierro de estos Sanfermines. De entre ellas, dos han sido trasladadas por distintos traumatismos a centros sanitario: una, al Complejo Hospitalario de Navarra, y la otra, al Doctor San Martín.



El tramo más accidentado ha sido el de Telefónica, donde Cruz Roja ha registrado once curas, además de los dos traslados. En segundo lugar queda la plaza de toros, tramo en el cual se han realizado diez curas y otra persona más ha tenido que ser atendida por otras circunstancias.



Mercaderes, con cuatro atendidos (dos curas y dos atenciones médicas in situ), Espoz y Mina, con tres (una cura, un esguince y una atención realizada por circunstancias no especificadas), Santo Domingo, también con tres (dos curas y una atención médica in situ) y el Ayuntamiento, con dos (una cura y otra atención no especificada) completan el balance.

