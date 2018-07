Kenny Garrett Quintet actúa el día 9 de julio a las 23:45 en la Plaza de la Compañía dentro del ciclo de conciertos programados para San Fermín 2018.

Durante una carrera estelar que se prolonga ya durante más de 30 años, el saxofonista Kenny Garrett se ha convertido sin duda en el saxofonista alto más importante de su generación.

Ganador de un Grammy en 2010 la mejor álbum de jazz instrumental y cinco veces nominado, nombrado en 2011 Doctor honorífico por la music Berklee college

Desde su primer concierto con la Orquesta Duke Ellington (dirigida por Mercer Ellington) y sus colaboraciones con músicos como Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey y The Jazz Messengers y Miles Davis, Garrett siempre trajo sonido vigoroso y melódico verdaderamente distintivo.

Como director de orquesta durante las últimas dos décadas, también ha crecido continuamente como compositor. Con su última grabación, "Seeds From The Underground", Garrett ha encontrado la plataforma para expandir sus horizontes y comunicar su visión musical con claridad.

Para Garrett, Seeds From The Underground es una grabación especial, un homenaje a quienes lo han inspirado y lo han influenciado, tanto personal como musicalmente. "Todas estas canciones están dedicadas a alguien", dice Garrett. "Y las 'semillas' han sido plantadas, directa o indirectamente, por personas que han sido fundamentales en mi desarrollo".

La banda actual de Garrett está a la altura de "Seeds From The Underground". Y al igual que todos los directores de orquesta exitosos, Garrett sabe lo que quiere musicalmente y ha formado la banda que comunica mejor su mensaje. El bajista Nat Reeves es un ancla rítmica y un miembro fijo en todas las bandas pasadas de Garrett. Sin embargo, para esta grabación, Garrett pensó mucho en los talentos de su compañero Detroiter, el baterista Ronald Bruner y el pianista venezolano Benito González. "Cuando decidí que quería hacer el álbum, tenía a Ronald en mente; Pensé que trabajaría bien en estas canciones. Y Benito ha estado en mi banda por un tiempo, y hablamos conceptualmente sobre cómo escucho el piano en la banda. McCoy Tyner es mi hombre, así que quería tener más de ese sonido, y no hay muchos jóvenes que estén lidiando con eso como Benito ". El percusionista Rudy Bird también proporciona un pulso rítmico y controlador a la grabación.

