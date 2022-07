Mikel Rentero, herido en el encierro: "Al llegar a casa me he mareado"

A las 8 de la mañana,estaba apostado en laesperando a los astados de Victoriano del Río para correr su cuarto encierro en el tramo de Mercaderes. “Los tenía detrás, pero no veía los toros”, señalaba Rentero, vecino de Huarte de. Trastabilló y pensó en tirarse al suelo, pero antes de poder hacerlo lo arrollaron: “Me hay el último me ha dado en la cabeza”. Unos corredores extranjeros, que le hablaron en inglés, le ayudaron a incorporarse. El joven se viopor los servicios sanitarios: “Me quería ir a casa. Luego allí me he mareado y mi madre me ha dicho que viniera [a Urgencias]”. Presentaba varios rasponazos en el antebrazo, las manos y la pierna. Aunque las pruebas salieron bien, admitía este, por estos Sanfermines, y quizá para todo el verano, había tenido suficiente.