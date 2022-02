Si nos fiáramos del resultado del examen de las oposiciones de Enfermería , el Servicio Navarro de Salud debería buscar a los interinos que han suspendido para despedirlos, porque no han demostrado. Si nos fiáramos, habría que cerrar las escuelas de Enfermería, porque, ¿cómo es posible que solo aprueben un 14 % de los presentados? No es el primer caso de unas oposiciones que tienen un número ridículo de aprobados. Parece que, llegado el momento, a los examinadores les entra elde Boom o Pasapalabra. No a todos. El examen del MIR es exigente, pero razonable, con un 80% de aprobados. Pero si pasar un examen es lo esencial para ser funcionario, corremos el riesgo de llenar la función pública de personas que lo que saben de verdad es aprobar exámenes.