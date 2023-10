Tras el ataque de un jabalí

Desde Diario de Navarra y desde otros diarios hablan del trágico suceso que ocurrió el pasado fin de semana en el nacedero de Arteta. En ningún sitio he visto que expliquen un poco más acerca de la realidad del suceso, en el que fueron gravemente heridas dos personas por los mordiscos del jabalí. La realidad es que en ese momento a esa hora, varios perros de caza, probablemente de alguna batida que se estaba realizando en los alrededores del nacedero -desconozco si tenían permiso para ello o no- estaban acorralando a un jabalí que por ello salió de entre los árboles al camino en donde mordió a la pareja, marchando monte arriba al no poder morder a nadie más, seguido por los perros de caza. Desconozco si a estas alturas alguno de los cazadores responsables habrán comunicado algo al respecto. Desde luego no nos advirtieron en ningún momento del peligro que suponía puesto que traían al jabalí hacia el nacedero.

Sería Justo para las personas ingresadas que se aclarara lo sucedido y evitar que vuelva a pasar algo similar. Desde mi punto de vista una batida de caza junto al nacedero un domingo en el que suele estar repleto de personas no tiene mucho sentido. Pienso que se debería cerrar para la batida o advertir del peligro a las personas que entramos o se debería hacer otro día con más medidas de seguridad. Gran trabajo de los equipos de socorro de Bomberos, entendemos que Policía Foral estará averiguando al respecto, aunque no los vimos en el lugar de los hechos. (...)

Andoni Lara B.