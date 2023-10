"Peajes no"

El pasado día 21 de septiembre, el transporte se levantó con una buena noticia. El gobierno español había pactado con Bruselas retirar el plan de peajes en las autovías. Los transportistas navarros teníamos nuestras dudas sobre qué iba a pasar en Navarra, e incluso había esperanzas de que no se implantaran en nuestra comunidad, aun sabiendo que el Gobierno ya ha dado pasos firmes para crear Nafarbide (empresa pública que va a gestionar los peajes). El día 27 de septiembre, el nuevo consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite , nos sacó de dudas. Los vehículos pesados pagarán peaje en cinco vías de alta capacidad. Este gobierno intenta convencer de esta idea al ciudadano con un estudio mal hecho, diciendo que nueve de cada diez vehículos que transitan por nuestras carreteras son de fuera de Navarra, pero no dice nada del tránsito interno de transportistas navarros que diariamente (y serán muchas veces) pasarán por los arcos que nos quieren implantar. Hablan de recaudar 40 millones de euros, pero, ¿ha hecho este gobierno el estudio de esos 40 millones? ¿Cuánto será lo que va a pagar el transporte navarro?

De ser una comunidad pionera en infraestructuras hemos pasado al furgón de cola con respecto a otras comunidades. Llevan ya muchos años sin invertir en carreteras y ahora nos vienen con que no hay dinero. ¿Que no hay dinero? ¿Se puede saber a qué dedican la cantidad de dinero que sacan de nuestros impuestos, como por ejemplo del gasoil? El gobierno de ahora le echa la culpa al anterior, el anterior al de ahora, y así sucesivamente. Señores, aquí lo único cierto es que la mala gestión de unos y otros, llámense de izquierdas o derechas, durante estos últimos 10–15 años, hace que hoy en día hayamos llegado a esta situación. No hay un duro en las arcas del gobierno para las carreteras. Solución, que la pague el transportista, que está ganando dinero sin conocimiento aprovechándose de unas carreteras públicas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se le ha ocurrido a este gobierno esta idea de implantar arcos en carreteras? Pues bien, sencillo de explicar. Este gobierno parece que no tiene ni personalidad ni criterio propio. Son una copia y pega de lo que hacen nuestros vecinos los vascos. Que ellos obligan a pagar al transportista por circular allí, pues aquí hacemos lo mismo. Que les cambian la forma de tributar a los autónomos, pues aquí hacemos lo mismo. A favor a este gobierno una cosa hay que decir, tontos no son, copia lo que interesa de nuestros vecinos y solo se fijan en la recaudación. De las ventajas fiscales que tienen los transportistas vascos con respecto al navarro no se han debido enterar. De las ayudas al cese de la actividad que tienen en el País Vasco tampoco se han debido enterar. Del Plan Prever por cambio de vehículo que han estado concediendo en el País Vasco tampoco se han enterado.

Otra zancadilla más al transporte navarro por parte de sus gobernantes. Hace unos años nos quejábamos de la competencia desleal que había por los cabotajes, las empresas buzón y las falsas cooperativas. Todo esto hacía que el transporte fuese cada vez menos competitivo. Hoy en día, el transporte navarro no es competitivo ni con el transporte vecino, llámese vasco, riojano o aragonés. Que esté tranquilo el ciudadano. La implantación de peajes no le va a afectar en la cesta de la compra, ni en la ropa que necesite comprar, ni en las medicinas. Que esté tranquilo porque seguro que no termina pagando él también este impuesto (véase la ironía), pues es 100% seguro que este canon lo vamos a terminar abonando todos/as, ya que el transportista no va a poder repercutir este nuevo gasto al cliente cargador. Por eso es necesario que nos unamos en la lucha, porque va a terminar siendo un problema de toda la sociedad. Señores del gobierno, ustedes verán. Si esta es la forma que tienen de apoyar al transporte navarro, que haya una continuidad, que se siga invirtiendo en transporte o que sea una profesión atractiva para que haya un relevo generacional, va a ser todo un milagro. Este desde luego no es el mejor camino.

Miguel Casteleiro. Secretario general de Tradisna (Asociación de Transportistas de Navarra).