Ante la caída en picado de la sanidad navarra

¿Hasta cuándo vamos a sufrir esta desesperante situación sanitaria en Navarra? ¿Hasta cuándo vamos a soportar tener que contarle al administrativo de nuestro centro de salud lo que nos ocurre: si nos duele, dónde, desde cuándo, si es la primera vez que nos pasa, y si no lo es, nos parece peor o más suave, etc? Esa persona, sin ninguna formación sanitaria ni tiene por qué tenerla, decidirá si nos da cita con el médico - lo menos probable- si nos llamará éste por teléfono -lo más probable- pero últimamente ya no lo hace ese día, sino al siguiente -con suerte- o dentro de dos o tres o…

Es decir, nuestras salud está en manos de la decisión de alguien que no tendrá ni idea de qué diablos le estamos contando y, por lo tanto, de si es gravísimo, solo grave, leve, muy leve, si tenemos mucho cuento, si nos aburrimos y nos apetece darnos un paseíto hasta el centro sanitario y así nos da un poco el aire… Lo gracioso - aunque maldita la gracia que tiene- es que si consigues que te den hora, una vez allí compruebas que no hay nadie por ninguna parte, hasta tal punto que llamas a la puerta del médico porque crees que él también se ha ido, total si no tenía pacientes… ¿Por qué no dan hora si no hay pacientes esperando? Claro, es que estarán haciendo llamadas sin parar. Todo esto en un centro de salud. Si ya lo que necesitas es que te vea un especialista, encomiéndate a algún santo - si eres creyente- o vete mirando cuánto cuesta un féretro, la esquela, el funeral, ¿incineración, sí o no?...

No, no tiene ninguna gracia comprobar cómo ha caído en picado la sanidad navarra. Tantas veces elogiada por los que hemos tenido que pasar por algunas de sus dependencias hoy, cuando ya la pandemia queda muy lejos, es incomprensible que los pacientes tengamos que aguantar semejante situación. ¿Hasta cuándo?