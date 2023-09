Nepotismo institucionalizado

Legislatura actual. El presidente del Parlamento, del PNV, nombraba de nuevo jefe de gabinete a su amigo y a su vez marido de la parlamentaria y exconsejera de Gobierno, María Solana. El Gobierno de Chivite también repetía el fichaje de la mujer del senador del PSN como Directora General de Transportes. También fichaba como Director General de Interior a un conocido jugador de la liga ACB de baloncesto del que hemos conocido el número de partidos que ha jugado; puntos obtenidos; rebotes, asistencias; robos de balón; equipos en los que ha jugado… En temas relacionados con Interior, lo único que sabemos es que en 2022 lo fichó el Gobierno socialista de La Rioja como Director General de Emergencias, cargo que le duró poco más de un año al perder el PSOE el gobierno en favor del PP. Y como al Gobierno de Chivite no le habrá parecido ni ético ni estético crear una Dirección General de Baloncesto, lo han metido con calzador en la Dirección General de Interior. Canasta socialista de tres puntos.

Pero la muestra más descarada de nepotismo ha sido el nombramiento del Consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite , tío de la presidenta María Chivite. Óscar Chivite es Administrador único de una empresa cuyo objeto social es el de “explotación del negocio de construcción de aperos de labranza y cerrajería, la fabricación y venta de calderería y estructuras metálicas en todas sus formas”, que no sabemos qué nivel de conocimiento le da para ser consejero de Cohesión Territorial, pero Óscar Chivite ya ha dicho que supone que su nombramiento se ha producido porque su sobrina “quería que la apoyase en esa andadura”. ¡Ayssss, la famiglia! Y mientras una gran parte de los ciudadanos de a pie, al menos de oídas, conoce la “Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno”, ley que habla de la dedicación absoluta y exclusiva de los altos cargos, el consejero Chivite, que tomó posesión el pasado día 18 de agosto, a fecha 11 de septiembre seguía siendo Administrador Único de una empresa, hecho denunciado por UPN y que el vicepresidente Félix Taberna se ha encargado de tapar trampeando las explicaciones sobre la situación de incompatibilidad aludiendo al Art.3.2 de la Ley de Incompatibilidades, artículo que se refiere a los altos cargos “que sean titulares de participaciones iguales o superiores al 10 por 100 en empresas que tengan conciertos, convenios o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, foral o local”, siendo en ese supuesto, al que el vicepresidente Taberna se aferra, en el que la ley dice que el cargo público tendrá que desprenderse de esas participaciones en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su nombramiento, situación que no tiene nada que ver con el cargo de Administrador Único en una empresa y al que el consejero Chivite debería haber renunciado en el mismo momento de su nombramiento. El vicepresidente Taberna, insistiendo en su interés por salvar al consejero Chivite y a la propia presidenta salpicada, por omisión y consentimiento, con el marrón, también ha dicho que “no ha habido alevosía ni nocturnidad ni presunción de ocultamiento, de hecho, en el portal navarra.es la situación del consejero Chivite como administrador de esa empresa figura en la toma de posesión”. Habría que decirle al vicepresidente Taberna, por si no lo sabe, que los datos del Registro Mercantil son públicos, así que el consejero Chivite no desveló nada que no se supiera.