Bildu alza la voz

Pronto empiezan. La legislatura apenas arranca en Navarra, y EH Bildu no quiere dejar pasar la más mínima ocasión para marcar territorio ante el Gobierno de Chivite y sus socios. De eso saben un rato. Que les quede bien clarito a los socialistas y el resto de fuerzas del Ejecutivo a quién le deben lo sillones del Palacio de Navarra. Y ahora se cae del guindo Alzórriz con las formas de la izquierda abertzale... "No aceptamos lo que este gobierno denomina como un sistema poliédrico de alianzas. No puede ser una legislatura en la que los grupos de gobierno pacten con la derecha según los intereses que puedan tener". El aviso a navegantes lo lanza la portavoz de la izquierda abertzale Laura Aznal . Quieren su cuota del pastel e imponer sus reglas. Tanto han alimentado a Bildu, que ahora se sienten los dueños del cotarro. Y su líder supremo Otegi alabando a un remero que ensalzó a los presos de ETA. La misma izquierda abertzale de siempre. Por si alguien tenía alguna duda.