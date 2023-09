Las navarras, familias de segunda

Se ha confirmado: las familias navarras son de segunda. Al menos así lo entiende el Ejecutivo de Chivite. El Gobierno foral ha comenzado a pagar la ayuda de 100 euros al mes para quienes tengan hijos menores de 3 años.

La ayuda, que podría parecer una buena noticia, llega tarde y mal. Tarde porque Navarra será la última Comunidad en ponerla en marcha, y mal porque también es la única que le impone limitaciones.

Mientras que en toda España esta medida de conciliación es universal, en Navarra sus dirigentes la vinculan al nivel de renta. 45.000 euros si hay un sueldo en casa y 70.000 si son dos. No acaba ahí el agravio comparativo.

Derechos Sociales no ha marcado la casilla de renta per cápita en su decisión. Así que una pareja con un hijo y 69.999 euros cobra la ayuda, mientras que otra con 70.001 euros y cuatro, no. Pura lógica.

Se vanagloria la consejera Maeztu de que sólo el 7,5% de las peticiones presentadas se han rechazado por ello. Pero son muchos más los que no la solicitarán. De segunda.