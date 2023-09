"Trabajo frente a la exclusión"

Los datos que ofrecen periódicamente quienes se dedican a atender sobre el terreno y dar cobertura a los más vulnerables son el mejor termómetro de la situación de alta exclusión que afecta a un número no menor de personas que viven en Navarra. Una de estas entidades es la Fundación Gizakia Herritar-París 365. Su presidente señala que ahora mismo el 40% de las personas que acuden a ellos en busca de ayuda están viviendo en la calle. Una situación que se agrava con temporales como el que acabamos de sufrir. Tan cierto es que la Comunidad foral tiene uno niveles de pobreza mejores en comparación con otras comunidades, como que hay muchas personas que no pueden acceder a los alimentos de forma rutinaria. La clase política tiene el deber de no perderse en luchas intrascendentes, y el reto de proponer soluciones reales para los problemas de quienes peor lo están pasando, que no son pocos.