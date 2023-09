Todavía estoy de vacaciones”, me dice un compañero por ‘e-mail’ como respuesta a una cuestión laboral. Así, sin anestesia. No, hombre, no. No me faltes de esa manera. No mientes la soga en casa del ahorcado. Si todavía te quedan días libres en septiembre, cállalo, mantén un silencio respetuoso con los que ya hemos vuelto al tajo. O miénteme, dime que estás muy liado, que no das abasto, que ese no es tu problema, yo qué sé. Por menos de eso, ha entrado un tío de Wisconsin en su oficina con una recortada en la mano y se ha cargado a la mitad de la plantilla. Tenlo en cuenta.

Este negociado debería de funcionar al revés: once meses de vacaciones y uno de curro. Verás tú si lo pillábamos con ganas. Aburridos de arena, de baños, de viajes, de cañas con los colegas, de leer libros gordos de escritores rusos y de bailar todas las canciones de los veranos de los 90, cansados de hacer cosas para convencernos de que no hacemos nada y hartos de vivir como un rey en el exilio, nos entraría un ansia loca por volver a galeras.

Qué alegría abrir una hoja de cálculo, hablar con los proveedores, alinear las latas en los lineales del supermercado, escribir columnas, llevar cartas, servir cafés, pintar una fachada. Con qué donaire y con qué entrega lo haríamos todo. Nos llevaríamos bien hasta con nuestros señoritos. Y, cuando ya le hubiéramos cogido el tranquillo al asunto, tendríamos que irnos de vacaciones de nuevo.

Lo haríamos con pesar, porque nos habrían sabido a poco los treinta días de currele, así que acabaríamos agarrándonos a cualquier tarea que dilatara la vuelta a una vida de pantalón desabrochado. Lo que iba a aumentar la productividad en este país. Y a bajar el colesterol. Ahí lo dejo.