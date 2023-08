Demasiado ruido en UPN

Los resultados electorales de UPN el pasado 23-J, cita en la que por primera vez en décadas no fue el partido más votado, han abierto algunas heridas internas cuando más necesita el regionalismo de reflexión y sosiego. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha sido el primero en hacer un análisis crítico tras el mal resultado electoral, y anunciar que no será el candidato del partido en las próximas elecciones. Intentar acortar los plazos, cuando apenas acaba de iniciarse la legislatura, no beneficia a la tranquilidad y unión necesarias para emprender un proceso de renovación y planificación a corto, medio y largo plazo en el primer partido de Navarra. El ruido interno no es el mejor compañero de viaje, porque no hay fórmulas mágicas para que de un día para otro la política navarra dé un vuelco y los regionalistas alcancen el Gobierno de Navarra.