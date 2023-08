Ni bus ni internet

Los vecinos de Irurtzun están que trinan. A los cambios de frecuencias y horarios en los autobuses a Pamplona, se suma el agravio que sufren personas, sobre todo mayores, sin ordenador para reservar billete de autobús por Internet. Consecuencia, que haciendo lo que han hecho toda la vida, pueden quedarse en tierra porque no tenían reserva previa. Otro éxito de la digitalización, que se empeñan en imponer desde todos los servicios, empezando por la Administración. Y lo mismo vale para la Sanidad, la banca online... Se olvidan de que hay un importante sector de la población, personas mayores, que no tienen ni la facilidad ni los recursos para poder acceder a las gestiones online. Hablan mucho de la brecha digital, pero les importa un bledo. Ya lo decía aquel jubilado valenciano que agitó el avispero con sus críticas: “Soy mayor, no idiota”. Aunque algunos siguen empeñados en no tomar nota.