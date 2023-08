De trampa en trampa

Los políticos son expertos en hacer trampas en el solitario. Ellos hacen las normas y ellos buscan las gateras legales para saltárselas a la torera. Socialistas y yolandistas van a prestar seis diputados a ERC y Junts, para sortear el reglamento del Congreso. Así podrán tener grupo propio, beneficiarse económicamente y contar con las ventajas parlamentarias que por número de diputados no les hubieran correspondido. No es nuevo. Hasta diputados de UPN se hicieron canarios hace unas cuantas legislaturas. Una trampa legal, más que discutible; prebendas a cambio de negociaciones de calado; y compra de voluntades. De tapadillo, cientos de miles de euros de todos los españoles a los bolsillos de unos grupos que por reglamento no les pertenece. Con qué alegría gastan el dinero que no es suyo. Tampoco es nuevo. Que se lo pregunten al Gobierno de Chivite, con sus 13 consejeros. Democracia también es proporcionalidad.