"El esperpento de Rubiales"

El esperpento en el que se ha visto inmerso el fútbol y la sociedad española desde la consecución del campeonato del mundo por parte la selección femenina, vivió ayer una vuelta de tuerca más con la sorprendente decisión del presidente Luis Rubiales ante la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, de no dimitir. El presidente pidió disculpas por su grosera actuación en el palco de invitados, quiso justificar el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso diciendo que había sido consentido, a la vez que se proclamaba víctima de una cacería política y mediática que no merecía. Rubiales no es consciente del daño que está haciendo al fútbol español permaneciendo todavía al frente de la RFEF. Ha decidido atrincherarse, apoyado en una parte de los asambleístas federativos, lo cual no le va a salvar de ser inhabilitado para ejercer el cargo, tal y como ha anunciado el propio Gobierno español. El falso victimismo que exhibió ayer no puede tapar los comportamientos impresentables y zafios del pasado domingo y de gran parte de su trayectoria profesional al frente de la Federación. El hecho de que los dirigentes políticos (Podemos/Sumar) a los que Rubiales se refirió en su discurso ante la asamblea federativa no están para dar lecciones tras la lamentable ley del “solo sí es sí”, no justifican sus excesos y ahora su enrocamiento. Solo él es el culpable de que hoy toda España y medio mundo estén hablando de su conducta, en lugar del éxito de la selección femenina de fútbol. Por eso no se entiende que una parte de los representantes del fútbol español que ayer acudieron a la asamblea de la Federación aplaudiesen las justificaciones de Rubiales, porque independientemente de las consecuencias jurídicas que se puedan desprender de su actuación, el deterioro que ha provocado en la imagen internacional de nuestro país es suficiente motivo para que se vaya a su casa o le aparten como máxima autoridad del fútbol español.