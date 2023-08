Atención Primaria, cada día peor

Siempre había estado orgullosa de nuestra Atención Primaria, pero de un tiempo a esta parte cada día se me hace más cuesta arriba llamar al Centro de Salud. Hace un tiempo comenté en una de estas cartas de los lectores lo difícil que resultaba coger cita previa, sobre todo si la cita la necesitabas para el día siguiente.

Pues ahora, una cabeza bien pensante ha debido de creer que mejor ¨muerto el perro se acabó¨ la rabia, y han decidido suprimirla. Así, si bien puedes llamar a las 8 para coger cita ese mismo día, ya no es posible reservarla para el siguiente.

No sé si se dan cuenta, pero muchas de las personas que pedimos cita estamos trabajando y no somos funcionarios ni tenemos días de asuntos propios. Además, algunas veces las solicitamos para otra persona a la que tenemos que acompañar y para eso es necesario ir a buscarla y devolverla después al mismo lugar. Lo cual significa perder toda la mañana para acompañar al familiar al médico, es decir, solicitar un día de vacación para poder hacer esas gestiones. Cosa que no supondría mucho problema si eso ocurriera una o dos veces al año.

Pero resulta que si el familiar es una persona mayor o discapacitado o con una enfermedad crónica y necesita ir con frecuencia al médico nos hacen una faena mayúscula. Uno no puede ausentarse de su puesto de trabajo siempre que quiere y sin previo aviso. Dependiendo del puesto hay que buscar un sustituto para la persona que se marcha y para eso es preciso avisar con tiempo en la empresa.

Si ni siquiera podemos acceder al primer peldaño que es que nos den cita para poder ser atendidos, ¿cómo podrán vernos el/la médico o enfermera? Se llenan la boca diciendo lo importante que es tener una sanidad primaria pública y de calidad pero se la están cargando con sus malas decisiones.

Al representante político que corresponda le ruego que busque soluciones a los problemas en lugar de endorsárselos a los contribuyentes. Y si no son capaces déjenle el puesto a quien sí lo sea. O la ciudadanía tendrá que exigir que les recorten el sueldo a ustedes para que podamos pagar una sanidad privada que nos atienda mejor. ¡Cada día estamos más hartos de ver cómo se llenan sus bolsillos con nuestras aportaciones y lo mal que lo gestionan!