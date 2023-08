A los que cuidan de nosotros

Tristemente mi padre falleció el día 9 de agosto tras 12 días ingresado y 15 años de lucha contra la maldita enfermedad, en la planta de Oncología (C2) del Complejo Hospitalario de Navarra.

Pero se fue tranquilo, tanto él como la familia, gracias a todo el personal que nos atendió y cuidó en estos difíciles momentos. Quizás nos puede llegar a sorprender que en esta sociedad tan agitada en la que vivimos aún quedan resquicios de humanidad, de amabilidad, de valores, y todo eso lo encontramos estos días en el Hospital.

Damos por hecho que es su trabajo, pero no es así, toda esta gente son héroes y dignos de admirar, porque mientras nosotros en nuestro día a día nos empeñamos en confrontar, ver el lado malo de las cosas, estas personas velan por nuestra salud con una dedicación extrema y con un cariño y amabilidad que sinceramente a mi me deja sin palabras. Puedo decir que la familia estamos orgullosos de la sanidad que tenemos en Navarra, pero sobre todo, de la humanidad demostrada por las doctoras, por enfermeras, auxiliares y el personal de limpieza. Puedo afirmar que un abrazo, unas buenas palabras, una sonrisa, a pesar de estar mirando a los ojos las peores enfermedades, quizás no curen el cuerpo, pero sí el alma del paciente y de las familias que los acompañan.

De corazón, muchas gracias por cuidarnos.