Belarra en plena tabarra

Podemos no ha podido asaltar los cielos, porque se ha quedado con cinco diputados, pero a través de esa gran intelectual, Ione Belarra, está dispuesto a asaltar los cuadros de Juan Carlos I, que todavía -Belarra ignora porqué- cuelgan de algunas de las paredes del Congreso de los Diputados. Hasta el momento, se ignora si los quiere quemar, enviarlos al Punto Limpio, o empaquetarlos con destino a Addis Abeba, pero lo que quiere impedir es que los sufrientes podemitas dejen de sufrir al pasear por el Congreso de los Diputados, tras ser elegidos gracias a la caridad de doña Yolanda. Por cierto, partidos de la extrema comunista como Podemos, y diputados del comunismo extremo como Sumar, pudieron ser elegidos en unas elecciones libres y democráticas, gracias al personaje que figura en los cuadros, Juan Carlos I, que hizo todo lo posible para que el comunismo extremo, que con Franco era encarcelado, pudiera ser elegido diputado en una democracia. También, para que seamos más libres y felices, insta a prohibir las acreditaciones de prensa en el Congreso a periódicos, emisoras de radio y periódicos, que hayan mostrado su falta de libertad, difundiendo opiniones de personas no simpatizantes con Podemos. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Parece que no se exige envenenamiento de los opositores -como en la Rusia de Putin- o encarcelamiento de opositores -como en la Venezuela de Maduro- o asesinato por sicarios como en Ecuador. El comunismo extremo es muy prudente y, en este momento, se encuentra sumido en profundas reflexione para tratar de liberarnos de personas que no piensen exactamente igual de lo que piensa el Comité Central de Podemos. Afortunadamente, el progresismo no se detiene en su afán para que seamos más libres.