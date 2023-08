El muerto 12 pude ser yo

“11 personas han fallecido en Navarra en 2023” y “tres heridos leves tras una colisión entre dos vehículos en Javier”. Así rezan dos noticias de este martes y yo soy uno de los tres heridos leves de la colisión de Javier.

Circulando desde Javier hacia Undués de Lerda, de repente un coche a gran velocidad invadió mi carril y me golpeó. Lo vi venir de frente, descontrolado, y no sabía si un segundo después iba a seguir vivo, por suerte derrapó y me golpeó con fuerza en la puerta del piloto y todo el lateral de mi vehículo pero no se empotró contra mí como podía haber ocurrido, por eso hoy puedo escribir esta carta. Y la escribo porque por suerte ese accidente podía haberse evitado de una manera muy sencilla.

Como navarros siempre hemos podido “sacar pecho” porque las carreteras que teníamos en nuestra comunidad eran buenas, estaban en buenas condiciones y podías notar por el mejor tacto del vehículo con el firme cuando entrabas a Navarra, si entrabas desde Aragón, La Rioja o el País Vasco. Pues en la unión entre la provincia de Zaragoza y Navarra, entre Undues de Lerda y Javier, pasa exactamente lo contrario, y es una trampa mortal.

La carretera de Zaragoza (exactamente hasta el cartel de cambio de provincia) está perfectamente asfaltada, son dos carriles con sus respectivos arcenes anchos a cada lado, con el asfalto en perfecto estado y en cuesta descendente, una carretera que invita a circular a 80 o 90 km/hora con seguridad hasta que de buenas a primeras te encuentras un cartel de 20km/hora, un cambio de firme que pasa a ser de tierra y piedras y una curva hacia la derecha sin visión ni margen de maniobra, y para más inri hay un boquete en el propio paso de asfalto a tierra generado por el paso de vehículos y la erosión de la tierra, que hacen más fácil que el coche que baja pierda el control, como ocurrió ayer.

Por suerte escribo esta carta y por suerte se puede asfaltar el camino que sale de Javier hasta el límite de la provincia de Zaragoza hacia Undués y estamos a tiempo de evitar que el muerto 12 o la 13 o el número que sea de este u otro año se dé ahí. Si no se asfalta antes o después sucederá y no será por culpa de la mala suerte.