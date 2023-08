Así se las gasta la UEFA

La mejor noticia para Osasuna y los seguidores rojillos es que el club va a jugar en Europa dieciséis años después. Con eso hay que quedarse, porque lo de las formas de la UEFA y su último recado al club osasunista es para no creérselo. A los mandamases del fútbol europeo no les gusta que nadie les tosa. Y así se lo han hecho saber a Osasuna. La UEFA castiga con 100.000 euros a los rojillos por haber recurrido a la justicia ordinaria, además de un 5% de la recaudación que pueda obtener si supera la fase de grupos en la Conference. Pero el aviso va más allá: si en los próximos dos años vuelve a hacerlo, le dejan un año sin competición europea. Vaya tela. Estas son las prácticas de quienes dirigen el fútbol europeo. Son los amos del cotarro y se comportan como abusones de barrio. Y el que no cumpla, ya sabe a qué atenerse. No les gustan las injerencias, y mucho menos que un club ose acudir a la justicia ordinaria para defender sus derechos. Así se las gastan.