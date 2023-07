Las reglas del sanchismo

Las cosas de palacio van despacio. Y las del Palacio de Navarra, más, según la dirigente de Geroa Bai María Solana. Cada vez que las noticias nacionales hablan de los gobiernos autonómicos que se van constituyendo, sale Navarra, como contrapunto. Es, junto con Aragón y Murcia, la que se ha quedado en punto muerto. La razón principal -además de las clásicas, de falta de acuerdo programático, etc.-, no querer visibilizar una realidad: que el PSN de María Chivite necesita de los favores de EH Bildu para ser nuevamente presidenta. Igual que estos últimos cuatro años. Que hablen o no hablen, que negocien o no negocien, que acuerden un programa o no lo acuerden, que estén en el gobierno o fuera de él... son meras justificaciones. El PSN necesita a Bildu. Pero al sanchismo no le importa con quién, sino el para qué. Qué más da borrar de un plumazo la ética política y los valores democráticos amasados durante décadas.