Yo no miento

El mayor tesoro de los políticos, dicen, es la credibilidad. Y algunos la van perdiendo a raudales. La futura presidenta extremeña, la popular María Guardiola, es una de ellas. El giro dado es histórico. De no “no voy a gobernar en coalición con Vox”, de no querer verlos ni en pintura, a meterlos en su gobierno. Para Pedro Sánchez esto es mentir. Lo suyo es cambiar de posición. O rectificar. Porque en este arte, el presidente se lleva la palma. No deja pasar la oportunidad de justificar sus volantazos políticos, por el bien del país, por la convivencia ciudadana o por causas de fuerza mayor. Sigue negando sus pactos con Bildu, el “no” a los indultos que resultó ser un “sí”, el nombramiento de la ministra Dolores Delgado, fiscal general del Estado, cuando iba a despolitizar la Justicia, la derogación del delito de sedición... No le va a resultar fácil dar la vuelta a las encuestas practicando cero autocrítica y enrocado en su yoyismo.