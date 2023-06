Vox retratado

No hace falta aprobar declaraciones institucionales por unanimidad para que algunos queden retratados. Es el caso de Vox, que ha evitado votar a favor del colectivo LGTBI+ , ha roto lay la declaración no ha salido adelante. Los parlamentarios de Abascal vuelven a quedar retratados. Pero esto sucede porque: las declaraciones que se aprobaban por mayoría necesitarían a partir de ese momento la unanimidad. ¿Quién ganaba con esa modificación? El más agradecido era. Un paso más en el proceso de blanqueamiento. Con Vox ha ocurrido exactamente lo mismo que cuando la Cámara foral no puede aprobar una condena expresa del terrorismo de ETA porque a la izquierda abertzale no le da la gana.