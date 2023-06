Aviso a navegantes y descerebrados

Ningún descerebrado puede decir que no lo sabía. Están avisados. A quienes alteren el paso de la procesión de San Fermín por la calle Curiales les va a costar la broma 30.000 euros. Mucho más efectivo el bolsillo que multiplicar la presencia policial. Más de uno se lo va a pensar dos veces, antes de insultar o agredir a los representantes de la corporación municipal y al cabildo. Los 12.000 euros que tuvieron que pagar los 19 denunciados el año pasado, no parece suficiente. La calle Curia se ha convertido en los últimos años en un circo intolerable protagonizado por radicales de la izquierda abertzale. Muy en su papel. Es hora de pararlo. Unas decenas de impresentables no pueden condicionar el buen desarrollo de las fiestas de San Fermín. La inmensa mayoría de la sociedad no lo entiende. Porque a ningún concejal le va en el sueldo aguantar a semejantes personajillos. Y Pamplona no se lo merece.