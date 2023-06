Bildu, más pronto que tarde

En su gira de medios, Pedro Sánchez no quiere oír hablar de sus pactos con EH Bildu. Aquí, María Chivite y los suyos giran la cabeza e insisten en que con la izquierda abertzale no hay más que hablar... De repente, los socialistas ponen pie en pared contra EH Bildu y les entra un ataque interesado y vergonzoso de amnesia. Y se prevé que dure al menos hasta la noche del 23 de julio. Con los votos en la mano, ya será otro cantar. Quienes diseñan las estrategias políticas en el PSOE se piensan que los ciudadanos son de memoria corta o se chupan el dedo. Que nadie se acuerda del blanqueamiento gratuito al que llevan sometiendo a EH Bildu los últimos cuatro años. Desde la izquierda abertzale, Laura Aznal han mandado un recado a los socialistas. Tendrán que hablar con ellos “más pronto que tarde” si quieren sus nueve abstenciones. Sin ellas Chivite no será presidenta. Y ya ha demostrado que por el sillón... lo que sea.