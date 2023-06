Tímido optimismo económico

El Banco de España se sumó ayer a los organismos que han mejorado sus previsiones económicas para este año, con la peculiaridad de que calcula ahora un crecimiento -el 2,3%- superior incluso, aunque solo sea en dos décimas, al esperado por el Gobierno. Resulta meritorio el buen pulso de la actividad -favorecido por el empuje de las exportaciones, el turismo y el empleo-, al que acompañará una inflación más moderada y la amenaza de un enfriamiento cuando dentro de unos meses surta efecto la agresiva subida de tipos con la que el BCE pretende controlarla. Esos favorables indicadores no son ajenos al protagonismo otorgado por Pedro Sánchez en la campaña electoral a Nadia Calviño, junto a un perfil que puede atraer votos centristas hacia el PSOE. Pero su rentabilización en las urnas se ve dificultada porque la evolución de la economía ofrece una doble cara. Nuestro país lidera el crecimiento entre las potencias del euro, pero también es el único del área cuyo PIB no ha recuperado aún el nivel precovid. La inflación se ha moderado de forma acelerada y figura entre las más bajas de la UE, aunque no en el caso de los alimentos, y además España sufrió la mayor pérdida de poder adquisitivo en el último ejercicio. El mercado laboral ha alcanzado un récord histórico -más de 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social- y el paro ha caído hasta los niveles previos a la crisis de 2008 pese a un contexto extraordinariamente negativo, si bien las horas trabajadas y la productividad registran unos datos decepcionantes y el desempleo se mantiene como el más alto de la Unión. A lo que debe sumarse una deuda y un déficit muy por encima de los permitidos por la UE, lo que obligará a ajustes en el gasto a corto plazo. En resumen, una situación plagada de claroscuros de la que el Gobierno y la oposición pueden quedarse con la parte que más les conviene, aunque hacerlo solo con una distorsione la realidad y, puesto que los ciudadanos se guían más por sus percepciones personales en ese ámbito que por las estadísticas, difícilmente resulte muy rentable en las urnas.