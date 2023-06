Cuestión de fiabilidad

Si todos los candidatos a la alcaldía de Pamplona cumplen con lo dicho, Cristina Ibarrola será la alcaldesa de Pamplona. No hay más vueltas. Asiron (EH Bildu) se votará a sí mismo; Elma Saiz (PSN) mantiene que los socialistas no harán alcaldes ni a Ibarrola ni a Asiron; y la tercera vía de Koldo Martínez (Geroa Bai) nació torcida, ni él se ha postulado, y Otegi la remató por si quedaba alguna duda. Todo lo que no sea que este próximo sábado la vara de mando de la capital navarra recaiga sobre la regionalista Ibarrola, como cabeza de lista más votada, será una sorpresa y un engaño morrocotudo. Ese es precisamente el problema, que con los protagonistas en liza, EH Bildu y este Partido Socialista discípulo del sanchismo, no está la cosa como para fiarse. Los socialistas han dado sobradas muestras estos últimos años de decir una cosa y hacer la contraria. Y la izquierda abertzale, a eso se agarra.