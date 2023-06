Sumar y Podemos, en la endogamia

Las complicadas negociaciones que mantienen la vicepresidenta Yolanda Díaz con la dirección de Podemos para configurar la candidatura de Sumar, en las que concurren los intereses en juego de una quincena de formaciones de distinto peso, están condicionadas por el plazo que vence este viernes para poder registrar coaliciones ante las elecciones generales del 23-J. Es obvio que cuando Pedro Sánchez optó por adelantar los comicios, uno de los efectos que inducía la convocatoria era la presión sobre Yolanda Díaz e Ione Belarra para cerrar en diez días, tras el fiasco del 28-M, lo que no fue posible en el año y medio transcurrido desde que la dirigente gallega comenzó a proyectar Sumar públicamente. Pero aunque no existiera en el calendario la espada de Damocles de este viernes, las partes llamadas a pactar deberían resolver cuanto antes una disyuntiva en la que la animadversión personal amenaza ya con arruinar la credibilidad del proyecto que pueda presentarse a los electores de manera conjunta. Unas cuitas endogámicas que, más allá de la cuota de responsabilidad de cada cual, se sitúan muy al margen de las preocupaciones de una ciudadanía citada a votar en pleno verano por el presidente del Gobierno del que siguen formando parte Díaz, Belarra y Montero. No queda tiempo y una decisión de este calado puede tener una incidencia importante en la representación de la izquierda del PSOE el próximo 23 de julio. Si finalmente Sumar y Podemos concurren divididos, los electores deberán elegir, perdiendo la ventaja de sumar los votos de este segmento ideológico. Y, en consecuencia, también sería una mala noticia para el PSOE de Sánchez, que cuenta con rentabilizar para un futuro gobierno el hipotético éxito de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Aunque faltan unas horas para saber el final de estas negociaciones entre Sumar y Podemos, ha quedado patente la lucha de egos y las ganas de mantener sus respectivas parcelas de poder.