Maya prende la mecha

A falta de despejar las quinielas políticas en torno a la alcaldía de Pamplona, el chupinazo de este año ya tiene dueño. El alcalde Enrique Maya ha prendido la mecha con su designación para que Osasuna dé inicio a las fiestas de San Fermín. La elección de los rojillos no ha tenido contestación en los grupos políticos. Ahí no se meten que salen escaldados. Todos de acuerdo en subirse al carro osasunista. Aunque no hace mucho, algunos de los que hoy aplauden, apostaron por la práctica desaparición del club. El pataleo viene por el sistema de elección. Un debate más viejo que el hilo negro. A esos partidos que se llaman a sí mismos progresistas les molesta que el alcalde haya hecho uso de su potestad. Critican que no deje la decisión al nuevo ayuntamiento o que no se haga una votación popular... Democracia sí, pero la suya, con sus tiempos y como ellos quieran. Hay que ver lo que les escuece no poder meter la cuchara en uno de los momentos estrella de la ciudad.