Chivite y Vox

Chivite no quiere ver a Vox ni en pintura. La candidata socialista ha llamado a la participación electoral para que “Vox, un partido de la confrontación y con discursos de odio, se quede fuera de las instituciones y del Parlamento de Navarra”. Cuánta contundencia con algunos y qué pocos remilgos con otros. Muchos menos ascos le ha hecho durante estos cuatro años a EH Bildu, uno de sus socios preferentes para mantenerse en el Gobierno. Blanqueamiento puro y duro de la izquierda abertzale. El partido que no ha pedido jamás perdón a las víctimas del terrorismo de ETA, que no ha condenado las atrocidades de los asesinos y ha sembrado más odio que nadie, y que se permite incluir en sus listas a personas que han sido condenados por su relación con una banda terrorista... Con EH Bildu no tiene Chivite exigencias mientras le ayuden a seguir en el sillón presidencial. Los socialistas se han saltado todas las líneas rojas y resulta que ahora el problema es Vox.