En 2009 el presidente Sanz ponía la primera piedra del Reyno de Navarra Arena. Conviene recordarlo en campaña electoral. Porque la campaña de oposición que hicieron varios grupos políticos no tuvo desperdicio. A las dudas del PSN se unieron las críticas de Geroa Bai y la resistencia contundente de Bildu e IU. “¿Para qué necesitamos semejante monstruo?”, se oía desde las filas de IU; “Va a tener muy poco recorrido y muy pocos espectadores”, auguraban desde Bildu; “Una ocurrencia cara”, decían en Geroa. La tradicional coordinadora del no. Unos años después, el Gobierno navarro ha iniciado los trámites para ampliar el aforo del Navarra Arena hasta los 16.000 asistentes. Y los dirigentes de Bildu, de Geroa, de IU... son los primeros que llenan las sillas del pabellón para ver los espectáculos que llegan a Pamplona. Los primeros en coger la autovía de Leitzaran, en beber agua del Canal y de estacionar en el parking de la plaza del Castillo. Conviene no olvidar.