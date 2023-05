¿Y tanta palabrería hueca será necesaria?

Érase que se era un patio de comedias, uno en el que no faltaban actores (más bien sobraban cargos) ni atónitos espectadores. Pues en esas estamos, en nuestro particular Corral de la Pacheca, al que asistimos asombrados. Oiga, que nos tratan como a niños de guardería. Se nos promete el oro y el moro, propuestas que, sin duda, nos van a salvar de la crisis económica, social e institucional en la que estamos instalados años a... Por que ¿no me dirán que no nos va a salvar de la que está cayendo el hecho de que a los jóvenes les financien parte de los viajes por Interrail en Europa o el descuento del cine a 2€ para los mayores de 65 años? Nos va a arreglar la vida, ¿qué no? Fijo que nos ayuda a afrontar la lista de la compra, cada día más por las nubes, o nos va a paliar la actual crisis sanitaria, por ejemplo. Quizá con medidas tan acertadas y realistas comprendemos mejor el por qué siendo una de la comunidades autónomas donde se forman a los mejores médicos de España no hay modo de cubrir 14 de las plazas MIR de medicina general. Ahora resulta que teniendo los médicos mejor formados algunos prefieren volver a estudiar para presentarse de nuevo y conseguir mejor plaza y salir volando de nuestro territorio porque en los aledaños pagan mejor (no los 400 miserables euros que les ofrecemos aquí) y admiten sin trabas la segunda actividad. Pena, penita que dejemos escapar el talento y tengamos que cubrir esos huecos con sanitarios que han aprobado el MIR pero no las han conseguido de primeras... En fin... Otra genial también es la degradación de nuestros incentivos fiscales. Se nos escapa también por ahí el talento’pa fuera. Hubo un tiempo que rentaba, como dicen los adolescentes, invertir y establecerse en Navarra, pero ay, ahora... Ahora todo son trabas y peores condiciones. ¿Y no lo ven? ¿O no lo vemos a la hora de votar? Según la RAE, poner trabas significa “cosa que impide o estorba la fácil ejecución de otra”. Pues la verdad que a mí me estorba tanta palabrería hueca, ¿será de verdad necesaria? Tanto enredarse en alianzas, presentes y futuras, y olvidarse del ciudadano de a pie, de ese al que se deben y que tiene que contar cada euro que maneja para sortear la suerte y acabar el mes.