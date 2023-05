Sobre la tala de chopos en Olloki

Esta semana una vecina de Olloki contactó con Diario de Navarra para intentar defendernos de la salvajada que el ayuntamiento estaba cometiendo con la tala de más de 100 chopos. Cuando ya no quedaba ni uno, el ayuntamiento contactó con otro Diario para defenderse de unos vecinos asustados que ven peligrar sus casas y que habían cometido la osadía de solicitarles un informe técnico sobre los motivos de la tala. En medio del barrizal y de los troncos caídos, dos vecinos nos defendíamos tomando imágenes con nuestros viejos móviles mientras el ayuntamiento lo destrozaba todo con sus motosierras y su maquinaria pesada. Ellos lo tenían todo decidido cuando presentas la instancia solicitando un informe técnico y el arquitecto te cuenta que han encontrado raíces en una arqueta y el alcalde te dice que los rebrotes crecen en el jardín de algún vecino y el “encargado de seguridad” te va a contar lo que no quisieron cuando se les solicitó información y unos vecinos comentan que los chopos hacían sombra a una piscina y que si otro tiene alergia a los chopos… Entonces te das cuenta de que hay infinitas versiones, pero ni un solo informe técnico y que todo se reduce a la consabida estrategia del calamar utilizada por el ayuntamiento para crear un mar de ruido y confusión y actuar arbitrariamente ante la impotencia de los vecinos. Ya no hay chopos, nos han dejado los tocones machacados, el barro, los destrozos, un talud aún más inestable que antes y mucha palabrería “por nuestro bien”. Como decía Unamuno: “Venceréis pero no convenceréis”.

Beatriz Andériz Morlanes