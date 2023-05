"Bildu y la pendiente condena de ETA"

Si le preguntan al ya celebérrimo generador de textos por Inteligencia Artificial ChatGTP si Euskal Herria Bildu condena el terrorismo, la respuesta que obtendrán es literalmente ésta: “Sí, EH Bildu es un partido político español de ideología independentista vasca que ha condenado el terrorismo y la violencia en múltiples ocasiones. En el año 2011, Bildu se presentó por primera vez a las elecciones municipales y forales, tras haberse legalizado por el Tribunal Constitucional español. Desde entonces el partido ha mantenido una posición firme de condena del terrorismo y ha rechazado cualquier tipo de violencia para conseguir objetivos políticos. Es importante destacar que Bildu ha sido objeto de controversia en relación con sus vínculos con la organización terrorista ETA en el pasado. Sin embargo, en los últimos años, el partido ha defendido su compromiso con el rechazo al terrorismo y ha abogado por la solución política y pacífica del conflicto del País Vasco”.

No es solo el complejo algoritmo que maneja Chat GTP para generar respuestas a partir de un cotejo de los materiales que encuentra en la red. Muchas personas, muchos políticos, se han querido convencer a sí mismos de que, efectivamente, hace tiempo que Bildu ha dado el paso de condenar a ETA y rechazar el terrorismo. Es más, se han convencido también de que quienes niegan que ese paso se haya dado son, en realidad, extremistas de derecha que, irresponsablemente, quieren estirar el chicle del terrorismo hasta el infinito para asegurarse de que no haya mayorías progresistas en España. Recurrirían, como he oído a menudo en el Parlamento de Navarra, al “comodín de la violencia”, para distraer a los ciudadanos de los problemas reales que le acosan y que tienen que ver con la falta de justicia social que las derechas han provocado. Estoy seguro de que la mayoría de esos ciudadanos que piensan así, lo hacen de buena fe (la buena fe, es una cualidad común, aunque no demasiado exigente). Son todos aquellos mal informados a los que ha sorprendido e indignado la presencia de asesinos y otros condenados por terrorismo en las listas municipales de EH Bildu para las próximas elecciones, tal y como ha denunciado COVITE. Pero también estoy bastante seguro de que a muchos de los políticos que se han querido convencer de que, por supuesto, Bildu había dado ya ese paso, en el fondo, esa presencia de condenados por terrorismo no les habrá pillado por sorpresa.

Por parafrasear la ingeniosa expresión de Shlomo Ben Ami, Bildu no ha perdido nunca la oportunidad de perder una oportunidad para condenar claramente al terrorismo de ETA cada vez que se le ha interpelado en tal sentido. Sí es cierto que ha empleado fórmulas genéricas como “rechazo a la violencia”. La diferencia entre “rechazar” y “condenar” no es baladí: quien rechaza quiere mostrar un distanciamiento metafórico, quien condena expresa su adhesión a la necesidad de juzgar y condenar a quienes hayan cometido actos contrarios a la ley. Con todo, en una ocasión, en 2015, al parecer con el propósito de cumplir con una condición puesta por Geroa Bai para la formación del gobierno que encabezaría Barkos, utilizó incluso la palabra “condena” en referencia a ETA. Textualmente, se refirió al “empleo exclusivo de las vías políticas pacíficas y democráticas como medio de consecución de objetivos políticos y, por tanto, el rechazo y condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA”. La fórmula, sin embargo, omitía la palabra “terrorismo” y se refería a los atentados que ETA -todavía no disuelta, pero en “alto en fuego permanente”- pudiese hipotéticamente llevar a cabo en el futuro. Pero no la condena de los atentados pasados. De hecho, durante ese mismo período Bildu y su principal integrante, Sortu, han continuado prestando homenaje público a integrantes de ETA y reclamado, como todavía hacen, su puesta en libertad, es decir, su impunidad. Todavía los consideran un “modelo de compromiso con Euskal Herria” para las nuevas generaciones. Y todo ello es incompatible con la condena a ETA.

Apenas hace un año, en marzo de 2022, Bildu tuvo una nueva oportunidad para condenar a ETA. Una enmienda de este parlamentario al Plan de Convivencia presentado por el Gobierno de Navarra así lo pedía. Bildu fue la única fuerza parlamentaria que votó en contra. De modo que no, a pesar de lo que diga Chat GTP, por desgracia, Bildu todavía no ha condenado el terrorismo. Y el que no lo haga es algo muy grave (como lo sería si el PSOE o cualquiera no condena el GAL), porque nos impide compartir un mínimo suelo ético con ellos y asentar una verdadera convivencia.

Iñaki Iriarte López Profesor de la EHU/UPV y parlamentario foral de Navarra Suma