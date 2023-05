Apunte La economía no va sobre ruedas Algo no carbura. Hemos estado tan ansiosos por retomar nuestra libertad, tan necesitados de tirar abajo las fronteras que nos impuso la covid-19, tan deseosos de salir, de movernos, de viajar, que el tráfico de vehículos por la autopista AP-15 no recupera los números anteriores a la pandemia









Ampliar Marcos Sánchez Algo no carbura. Hemos estado tan ansiosos por retomar nuestra libertad, tan necesitados de tirar abajo las fronteras que nos impuso la covid-19, tan deseosos de salir, de movernos, de viajar, que el tráfico de vehículos por la autopista AP-15 no recupera los números anteriores a la pandemia que nos pinchó las ruedas pero más la ilusión. Menudo desajuste. Así resultó el año pasado y para el actual Audenasa, la sociedad concesionaria, ya presupuesta una tendencia igual. La cifra de camiones que están transitando incluso ha descendido. ¿Y por qué? Quizás por la influencia de algo más limitador que un virus, la economía. La mala, entiéndase. Si para llenar de combustible el depósito ha habido días en los que se exigía dejar el riñón como garantía, normal que muchos coches y camiones hayan dormido más de la cuenta. A la fuerza. ETIQUETAS Tráfico

