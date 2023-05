Casi un centenar de muertos en las carreteras navarras por distracciones en la última década. Y varios cientos de heridos. Especialmente, por el uso indebido del teléfono móvil. La mitad de los conductores reconocen que lo usan al volante. Conductores kamikazes que ponen su vida en riesgo, pero también las de los demás. Conductores que no deben apreciar la vida de la gente. Como quien lleva un autobús sin frenos. El castigo que merecen debe corresponderse con el peligro que generan. Y esto no sucede. La sanción de unos míseros puntos en el carnet de conducir y una multa escasa, no logra convencer a los kamikazes. Pues habrá que redoblar el correctivo. Y si todavía no es suficiente, nueva vuelta de tuerca. Que la vida de las personas vale mucho más que la irresponsabilidad de unos individuos que son auténticas bombas de relojería sobre ruedas. Las víctimas, lo saben muy bien.