Contenedores y protección de datos

Hace unos días, cuando mi peluquera me estaba arreglando el pelo, entró por la puerta una “muchacha”. Se presentó como “de la Mancomunidad de Pamplona”. Preguntó a la trabajadora si los restos de la peluquería los echa al contenedor correspondiente. Ella contestó que sí, cartón por un lado y pelo por otro. La “mancomunada señora” certifica que no les consta que en ese local se esté utilizando ninguna tarjeta de reciclaje. Que si no las tuviera, se encargaban de volvérselas a mandar. Y que en unos días, mandarían una inspección. ¿Quién me puede explicar “qué narices” hacen con nuestros datos? ¿Estamos tan protegidos como nos dicen, si están manejando los datos de nuestros domicilios para recriminar que no utilizamos los contenedores de reciclaje?

Personalmente, a diario me desplazo hasta el domicilio de mi madre, persona de 91 años, para depositar las bolsas de basura que genera. Ella no lo puede realizar porque, pese a que abogamos porque todos los entornos cumplan el principio de accesibilidad universal, en este caso los contenedores no son accesibles para personas mayores, discapacidad visual y/o movilidad reducida. ¿Acaso también le van a mandar a ellos una inspección por no utilizar su propia tarjeta? Estoy de acuerdo con reciclar; es muy necesario. Pero yo ahora lo hago con mucha suspicacia porque me siento vigilada. ¿Por qué no premian a quienes lo estamos intentando hacer bien? A mí que me lo expliquen. Todavía no he escuchado una sola respuesta coherente del por qué y para qué nos tienen fichados.