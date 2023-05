Jefatura de Tráfico, gente irresponsable

A través de este medio y de esta vía quiero denunciar el funcionamiento desastroso del sistema de cita previa de la Dirección General de Tráfico, en concreto de la Jefatura de Tráfico de Pamplona.

Desde hace más de dos meses intento contactar con ellos para pedir cita previa para hacer un canje un carnet de conducir que entre tanto ya está caducado. Las opciones son la página web o el teléfono 060 (que además cuesta dinero extra). No hay manera. En la web siempre sale la respuesta: “El horario de atención al cliente está completo para los próximos días. Inténtelo más tarde.” Y en el teléfono 060 sale un contestador. Solo dos veces he conseguido hablar con una persona que en ambos casos me dijo que para Navarra no había citas y que no podía hacer nada.

Conseguir una cita es literalmente imposible; lo hemos intentado mi mujer y yo por lo menos 40 veces por teléfono y a través de la web. En su numero fijo (948 254300) sale un contestador automático que después de una larga parrafada se corta. Es desesperante, realmente me pregunto por qué no es posible ni siquiera que alguien en la jefatura me conteste al teléfono y me diga qué puedo hacer. La impotencia y la rabia que me crea la situación es enorme, creo que como ciudadanos nos merecemos un trato muy distinto, al fin y al cabo, a las personas que están “trabajando” ahí (supongo que habrá alguien trabajando) les estamos pagando entre todos con nuestros impuestos. Me pregunto qué hemos hecho los ciudadanos para recibir este trato por parte de Tráfico y sus funcionarios irresponsables.

Y mientras tanto me pregunto si un día de estos me encuentro con un control policial, ¿cómo reaccionarán los policías si les digo “Lo siento, el carnet está caducado, pero no hay manera de contactar con Tráfico” para cambiarlo...? Como “prueba”, creo, que llevaré siempre conmigo esta carta al director.