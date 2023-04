"Las empresas ante el espejo del trabajo decente"

Un tema que suele copar las portadas de los medios, así como ocupar una posición principal en las preocupaciones de los españoles es, sin duda, el trabajo. No es para menos, pues es nuestro medio de vida. Pero llama la atención que cuando tratamos esta temática, nos centremos básicamente en el número de personas empleadas y en la temporalidad de estos contratos, dejando atrás otros aspectos de gran importancia como los salarios, la seguridad más allá de los riesgos laborales o la protección de las familias de los trabajadores y las trabajadoras. Y es que, si hablamos de tener un empleo, no nos puede faltar el apellido ‘decente’.

En este sentido, existe una sensación bastante generalizada de que, a pesar de los avances realizados en los últimos años, especialmente en el ámbito de la seguridad laboral y la conciliación, estamos lejos de conseguir el trabajo decente. De hecho, según diferentes estudios, la mayoría de la población española considera que los trabajadores no tienen unos empleos justos y dignos. Esto nos invita a reflexionar sobre la situación del empleo de nuestro país. ¿Es cierta esta afirmación? Y si es así, ¿qué están haciendo las empresas para cambiar esta realidad?

Como directora ejecutiva de la iniciativa líder en sostenibilidad empresarial y, aprovechando el marco del Día Internacional de los Trabajadores, me gustaría proporcionar una radiografía de cómo se está materializando el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 sobre trabajo decente en las empresas españolas, que además se posiciona como el segundo objetivo más trabajado, según nuestra consulta empresarial.

Empezando por lo básico: el salario. En este aspecto me gustaría profundizar en la desigualdad salarial que existe entre sexos, pues, muy a nuestro pesar, la brecha salarial sigue siendo una realidad en nuestro país con un 28,21%. La buena noticia es que las empresas ya están trabajando para cerrarla. Según nuestra publicación ‘Comunicando el progreso 2022’, más de la mitad de las empresas consultadas dice que sus prioridades en este tema están relacionadas con la equidad salarial. De hecho, el 68% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial y el 91% del Ibex-35 ya están tomando medidas para asegurarse de que hombres y mujeres reciban un salario justo e igualitario.

Pero no todo se valora en términos monetarios, el trabajo decente también implica contar con un entorno laboral seguro, en el que no se produzcan situaciones de discriminación. En este aspecto, resulta alentador saber que cada vez más empresas están tomando medidas para garantizar un entorno laboral seguro e inclusivo: el 100% de las empresas del Ibex-35 y el 79% de las empresas españolas consultadas indican que están tomando acciones en materia de no discriminación. Esto nos posiciona progresivamente más cerca de una fuerza laboral diversa, con todas las ventajas competitivas que esto conlleva tanto para las empresas como para el avance del desarrollo sostenible.

Y, por supuesto, en estos entornos seguros no hay cabida para la explotación. Parece algo indiscutible desde nuestro prisma occidental, pero todavía hay millones de personas en el mundo enfrentándose a situaciones de trabajo forzoso. Afortunadamente, en nuestro país el número de empresas del Ibex-35 que ha implementado medidas para abordar este tema ha aumentado del 69% al 89% en 2022. Esto es especialmente importante para aquellas compañías que operan también fuera de nuestras fronteras, donde las condiciones laborales son muy diferentes a las nuestras.

Por último, me gustaría recalcar que no puede haber empleo decente si no se permite a las personas desarrollar su vida fuera de sus puestos. Y es que, hemos avanzado en el debate de la extensión de la jornada, que vuelve a estar de actualidad. Ahora resulta inconcebible hablar de trabajo sin abordar medidas de conciliación, programas de salud o de apoyo a madres y padres para que puedan hacerse cargo de sus hijos. Las empresas españolas cada vez son más conscientes de ello y por eso la implementación de estas acciones ha crecido de forma exponencial. Empezando por la salud, los programas bienestar han pasado de un 61% a un 76% en 2022 para las empresas del Pacto Mundial y, para el Ibex-35, del 89% al 97%. Asimismo, la conciliación es ya una realidad asentada en nuestro tejido empresarial: el 100% de las entidades del Ibex y el 75% de las empresas españolas consultadas lleva a cabo medidas en este ámbito.

En resumen, podríamos afirmar que, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, en España se están fortificando progresivamente los mimbres del empleo decente. Sin embargo, para hacer realidad el ODS 8, las empresas tienen que redoblar sus esfuerzos y asumir el papel fundamental que tienen en este asunto. Deben ofrecer condiciones de trabajo justas, seguridad en el empleo, salarios decentes, protección social y oportunidades de desarrollo personal y profesional. No es solo crear empleo, sino que este tenga unas características específicas que, además, contribuyan a crear una economía más sostenible y próspera.

Cristina Sánchez Directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España