Datos del paro preocupantes

El dato de los 6.400 parados más en el primer trimestre del año en Navarra es preocupante. Porque se ha pasado de 32.900 desempleados a 39.300, un incremento absolutamente inesperado. Y así lo han expresado los agentes sociales, que califican de “malos” los datos dados a conocer ayer en la Encuesta de Población Activa (EPA). Solo desde el Gobierno se ha tratado de subestimar estas cifras, señalando que la EPA es una encuesta “que no se corresponde con los datos reales” que conoce el Ejecutivo. Aunque es cierto que no siempre coinciden los datos de la EPA y del Servicio Navarro de Empleo, convendría que desde el Gobierno foral no se utilicen unos u otros, dependiendo de si son favorables o adversos, porque cuando la EPA ha ofrecido datos positivos, los responsables gubernamentales no los han desdeñado.