A veces, por WhatsApp no solo te llega un meme que ya has visto, sino también la promesa de un día memorable: ayer recibí la invitación de un amigo para asistir a la celebración de su cumpleaños. Eso sí, en junio. Vaya. Cuán largo me lo fiáis. Aún faltan dos meses y ya se me ha puesto el cuerpo sandunguero, que una, verbenera por vocación, por convicción y por formación, siempre tiene ganas de noches memorables que acaban con el rímel corrido, el equilibrio dudoso, el vecino mosqueado y la policía como invitada sorpresa: no hay mejor fin de fiesta que la pasma ordenándote que bajes la música mientras que un colega con una camiseta de Eskorbuto grita “¡mucha policía, poca diversión!” y tú, anfitriona de lengua estropajosa y aliento aginebrado, le dices al agente que por supuesto, que ahora mismo. Lo escribo con conocimiento de causa: al lado de las jaranas que se organizaban en mi casa el siglo pasado, El Guateque era un cumpleaños en un chiquipark. Solo faltaba el elefante.

Entretanto, en el móvil todo es felicidad y qué bien y qué alegría y qué ganas y qué te vas a poner y qué llevamos, hasta que caigo en la cuenta de que el homenajeado va a cumplir sesenta años. Sesenta. En mi cabeza sigue teniendo treinta y dos, pero no en el calendario: cruel e implacable, acaba de meter a mi colega en el grupo demográfico que ve el Teletexto, la emisión que rompe audímetros en el hogar del pensionista junto con El día del Señor y La ruleta de la suerte. Me empiezo a hacer a la idea de que lo único ilegal que va a rular en el sarao va a ser el ibuprofeno de 600 mg. No sé de qué me extraño cuando Guti, faro y guía de mi generación, ya es abuelo. Otro al que se le terminó la fiesta.