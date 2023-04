Mi testimonio como trabajador de una empresa fundada por Félix Huarte

A raíz de la noticia publicada hace ya unos meses de que el Gobierno central tenía la intención de retirar a Don Juan Félix Huarte la Medalla al Mérito en el Trabajo, se produjeron gran cantidad de escritos a favor del homenajeado. Y no es para menos; fundó el Grupo Industrial Huarte -con empresas de diferentes ramos de la industria- y lideró la transformación de Navarra de agraria a industrial. No es mi intención en estas líneas volver a enumerar lo que ya se dijo en su momento. Pero sí que me gustaría, desde mi experiencia como trabajador de Perfil en Frío, una de las empresas del Grupo, dar a conocer las ventajas que teníamos los trabajadores, con unas prestaciones muy favorables. Yo las valoro por lo que supusieron para mí y mi familia. Primero, la escuela profesional instalada en Imenasa contribuía a la formación de los trabajadores y futuros empleados. Además, cuando comprabas un piso, la empresa nos concedía un préstamo sin intereses (el banco te prestaba alrededor del 13%) que se iba descontando cómodamente de la nómina. Al contraer matrimonio, se añadía a los días de vacaciones correspondientes otras dos semanas y dos pagas extra. En cuarto lugar, en Navidad se convocaba a todos los padres de niños de hasta catorce años para que, en una fiesta en un salón social, se les hiciera entrega de un juguete por parte de los Reyes Magos. Y, por último, cuando había una ampliación de la factoría, nos invitaban a todos a comer. Y cada 6 de julio se nos convidaba a una comida en una nave servida por un prestigioso restaurante de la ciudad. Y en verano teníamos acceso libre a la piscina de la empresa Imenasa. Ojalá este escrito hiciera reflexionar al Gobierno sobre el tema de la citada Medalla al Trabajo. Muchos navarros le debemos mucho, muchísimo, a Don Félix.

Javier Martínez Goñi, ex trabajador de Perfil en Frío.