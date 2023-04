El galimatías de la bici

Basta darse una vuelta un día cualquiera por Pamplona para observar de primera mano el éxito del servicio municipal de bicicletas eléctricas. Convence a propios y foráneos. Un éxito que se topa con lo absurdo de no poder traspasar las fronteras difusas que delimitan la capital navarra. Al pasar la muga, se acaba lo bueno. Y los vecinos de las localidades limítrofes de la Comarca se dan con un canto en los dientes por no poder disfrutar de un servicio semejante. El problema reside en un galimatías burocrático que hace de freno para poder contar con una red comarcal de bicicletas públicas . La Mancomunidad no puede liderar el proyecto porque no dispone de encaje legal, y el proceso para una posible solución, qué raro, se antoja largo y farragoso. ¿Y para qué están las administraciones si no es para superar esas dificultades? Si realmente quieren solucionarlo, buscar la fórmula y dar respuesta a los ciudadanos es tarea suya. Que la movilidad sostenible son más que palabras.