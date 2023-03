"Un ministro parapetado"

El Supremo ha resuelto anular el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, dando la razón al recurrente. El Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, le había apartado de esa responsabilidad en 2020, después de que el cesado se negase a informar a sus superiores del desarrollo de las investigaciones que desde su Comandancia se llevaban a cabo sobre la eventualidad de que la convocatoria autorizada de manifestación del 8 de marzo de aquel año desencadenara una ola de contagios de covid-19. La juez había ordenado la reserva absoluta de la información recabada. El fallo conocido restituye a Pérez de los Cobos la jefatura de la que fue apartado. Un revés para el ministro Marlaska, que la víspera insistía en sede parlamentaria en la “pérdida de confianza” por la que se habría producido el cese. Un argumento genérico que el Supremo había invalidado ya en su jurisprudencia. Que Grande-Marlaska sea un magistrado de amplísima trayectoria hace aún más inexplicable que recurriera a tan vaga causa de cese, después de que su ministerio se empeñara en conocer los fundamentos de una instrucción judicial a la que no podía tener acceso. Sugerir, como hizo en el Congreso, que Pérez de los Cobos conocía el mal uso de los fondos reservados en tiempos de la ‘Kitchen’ constituye un despropósito. Porque en caso de contar con indicios o pruebas el ministro debe aportarlas a la instancia judicial correspondiente, no usarlo como excusa para continuar separando al coronel de la Guardia Civil de la jefatura de la Comandancia de Madrid. Es posible que Marlaska se mantenga como fusible ministerial de Pedro Sánchez hasta que finalice la legislatura. En parte atendiendo a la extraña lógica de que está siendo cuestionado tanto desde la derecha como desde la izquierda y otros. Pero recordar las sombras que acompañan al titular de Interior de Mariano Rajoy, Fernández Díaz, también en el ‘caso Cuarteles’ no eximirá a Marlaska del rastro que está dejando en su ejecutoria gubernamental.